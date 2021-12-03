ПСБ профинансирует строительство жилых домов для сотрудников предприятий ОПК

Предприятия оборонного комплекса из любого региона России смогут получить инвестиционный кредит для целей строительства жилых домов. Об этом говорится в официальном сообщении банка ПСБ. Объекты недвижимости будут возводить на землях самих предприятий или на специально приобретаемых земельных участках, в том числе при финансовой поддержке банка.

«Реализация комплексной программы финансирования позволит обеспечить предприятиям ОПК снижение процентной ставки по инвестиционному кредиту, привлекаемому на строительство объектов жилья. Работники предприятий отрасли, в свою очередь, смогут приобрести жилье без первоначального взноса или пользоваться субсидиями от работодателя для оплаты ежемесячного платежа», - говорится в пресс-релизе банка.

Там пояснили, что при покупке такого жилья также будет предусмотрено снижение ставки по ипотеке для клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатного проекта, разработанного ПСБ специально для предприятий ОПК.

- Сегодня создание конкурентных условий труда и привлечение высококлассных специалистов является приоритетным вопросом для работодателей - предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. ПСБ как опорный банк российского ОПК создает возможности для решения этой задачи, в том числе с помощью реализации совместных с работодателями программ, позволяющих сотрудникам приобрести жилье на льготных условиях. В настоящее время банк ведет работу по реализации нескольких пилотных проектов по строительству жилых объектов в разных регионах России, - заявил Андрей Монахов, директор департамента сложноструктурированных инвестиционных проектов ПСБ.

По его словам, цена квартир в рамках таких проектов определяется с учетом полной инвестиционной стоимости строительства: в целях обеспечения безубыточности либо необходимого уровня доходности проекта для предприятия.

- Это позволяет предложить работникам предприятия ОПК квартиры по ценам ниже, чем средний уровень на рынке жилья. Предлагаемая банком программа инвестиционного финансирования во многом является уникальной для рынка и будет широко востребована в отрасли, - добавил Монахов.

Напомним, сейчас для зарплатных клиентов – сотрудников предприятий ОПК в банке ПСБ действуют сниженные ставки на покупку жилья в ипотеку. По условиям «Госпрограммы-2020» при покупке новостройки ставка для работников отрасли составляет от 5,85% годовых, по программе «Семейная ипотека» - от 4,39% годовых, по программе «Новостройка» - от 8,95% годовых, а по программе «Вторичное жилье» - от 9,14% годовых.