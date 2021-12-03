Доктор Комаровский развеял миф об антисанитарии в пунктах вакцинации в торговых центрах

Комаровский развеял популярные мифы о вакцинации. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Доктор-телеведущий Евгений Комаровский подробно объяснил, почему не стоит бояться антисанитарии в пунктах вакцинации, расположенных вне медучреждений, например, в торговых центрах. Отрывок из выступления Комаровского в программе «Час Голованова» опубликован на его YouTube-канале.

Евгений Комаровский разъяснил, что в пунктах вакцинации должны находиться средства оказания помощи при возникновении острой аллергической реакции и отметил, что в пунктах вакцинации такие средства, как правило, есть.

«С учетом этого, человека можно прививать где угодно – в автобусе, трамвае, в торговом центре. Но должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы», - сказал Комаровский.

Доктор предложил использовать для развертывания дополнительных пунктов вакцинации пустующие заведения, в которых есть большие залы, а значит, есть возможность соблюдать социальную дистанцию между людьми, ожидающими вакцинации. Такие импровизированные пункты вакцинации должны быть оснащены датчиками СО2 и разметкой.

Также Комаровский отметил, что накануне вакцинации не нужно проводить никаких анализов, если у человека нет видимых признаков заболевания и если он может «своими ногами дойти до пункта вакцинации». Вакцинация также не требует предварительной фармакологической подготовки, отметил доктор, и назвал шарлатанами тех медиков, которые советуют пациентам принимать какие-либо лекарства перед вакцинацией.

Ранее на kp.ru рассказывалось, почему прививки от гриппа обновляют каждый год, а против разных штаммов коронавируса применяют одни и те же вакцины.