Почему прививки от гриппа обновляют каждый год, а против разных штаммов коронавируса применяют одни и те же вакцины

Всемирная организация здравоохранения заявила, что существующие вакцины продолжат защищать нас от тяжелых осложнений и летальных исходов при варианте «Омикрон» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна из основных тем новостной повестки во всем мире - конечно же, новый вариант коронавируса под названием «Омикрон». Напомним, впервые его обнаружили ученые Южно-Африканской республики в пробах биоматериала, взятого у местных пациентов 9 ноября. А сегодня заражения мутантом уже официально зарегистрированы более чем в 20 странах, включая Европу и США. Насколько опасным выглядит обновленный возбудитель COVID-19 по последним данным? Что будет с эффективностью вакцин? На эти и другие вопросы ответил в очередном выпуске программы «Антиковид» на радио «Комсомольская правда» научный руководитель Института вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, доктор биологических наук, академик РАН, профессор Виталий Зверев.

ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЧТО «ОМИКРОН» МЕНЬШЕ ВРЕДИТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

- Пока серьезных оснований для опасений в связи с появлением нового штамма коронавируса я не вижу, - обнадеживает эксперт. - Да, приходят данные, что «Омикрон» быстро распространяется. Но при этом, судя по всему, он вызывает более легкое протекание ковида, чем «Дельта». Из Южной Африки пока не было сообщений ни о тяжелых случаях заболевания, ни о летальных исходах. Еще радует, что у больных нет нарушения обоняния и вкуса. Это значит, что «Омикрон», скорее всего, не оказывает негативного действия на гипоталамус (участок мозга, на который завязаны многие функции центральной нервной системы. - Ред.).

- Но ведь пока новым вариантом «короны» заражались только молодые люди. Может, те, кто постарше, будут переносить болезнь гораздо тяжелее?

- Этого мы еще не знаем, но хочу заметить, что и среди молодежи есть пациенты с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами, ожирением и т.д. При «Дельте» они нередко болеют очень тяжело. А про новый штамм мы такого пока не слышали.

То, что действительно вызывает самое большое беспокойство - не появились ли у «Омикрона» серьезные изменения в структуре белков, влияющих на работу иммунной системы. Когда вирус попадает в организм, определенные белки возбудителя инфекции стимулируют наш иммунный ответ. Вырабатываются антитетела к этим участкам вируса, формируется иммунная память. Если же соответствующие белки коронавируса меняются кардинально, то переболевшие и привитые люди оказываются наравне с остальными, без каких-либо защитных преимуществ.

Пока, к счастью, такого не происходит. Я посмотрел последовательность, изменение структуры [«Омикрона»] - не похоже, что он будет вызывать как будто совершенно новое заболевание.

ПОЧЕМУ СОКРАТИЛИ СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЦР-ТЕСТА

- Всемирная организация здравоохранения заявила, что существующие вакцины продолжат защищать нас от тяжелых осложнений и летальных исходов при варианте «Омикрон». Вы согласны?

- Какие-то изменения в степени эффективности нынешних вакцин наверняка будут. Когда пришел штамм «Дельта», разработчики сообщали, что американские вакцины потеряли свою эффективность на 40% (речь шла о снижении защиты от заражений, бессимптомных и легких форм ковида. - Ред.). Авторы «Спутника» говорили о снижении эффективности на 10-15% (проверялась степень защиты от тяжелых осложнений и летальных исходов. - Ред.).

В общем, пока нет оснований для паники. Надо изучать, смотреть, что будет происходить дальше. И многое, конечно, будет зависеть от мер, которые принимают страны, чтобы вирус не попал на их территорию.

- В России одной из новых противоэпидемических мер стало сокращение срока действия ПЦР-теста на коронавирус. Теперь результат теста считается действительным, то есть подтверждающим, что человек не заражен, только в течение 48 часов, а не 72-х, как было до появления «Омикрона». Это оправдано?

- Нам известно, что «Омикрон» немного изменил участок своего поверхностного белка, который связывается с рецептором на клетках человека. За счет этого вирус быстрее распространяется. Нужна меньшая доза, чтобы человек заразился и сам начал потом заражать других. На слизистой оболочке [носа, горла] вирус быстрее размножается.

Поэтому, если раньше носитель инфекции был не опасен для окружающих минимум 72 часа, то теперь не исключено, что срок действительно сократился. Так что изменение продолжительности действия результатов ПЦР-теста выглядит как оправданная страховочная мера.

«ТОРЖЕСТВЕННО ВСТРЕЧАЕМ КАЖДУЮ МУТАЦИЮ»

- Виталий Васильевич, мечта многих ученых, врачей, да и всех нас - универсальная вакцина против мутирующих вирусов. От гриппа создать такую пока не смогли, состав прививок меняют каждый год. А вот вакцины от коронавируса как изобрели против первых разновидностей - ученые называют их «ранние постуханьские линии» - так и применяют. Новые штаммы приходят, но нас уверяют, что антиковидные прививки все равно сохраняют высокую эффективность. На первый взгляд это выглядит странно. Нет ли какого подвоха, спрашивают сомневающиеся люди?

- Очень интересный вопрос. Дело в том, что вирус гриппа мутирует приблизительно в 30 раз быстрее, чем коронавирус. Эпидемия гриппа у нас традиционно начинается осенью, а заканчивается весной. И вот тот вариант вируса, который мы видим на излете сезонной вспышки заболеваемости, уже очень сильно отличается от первоначального, приходящего осенью. Я не говорю уже о том, что [за год] вирус может вообще практически полностью поменяться. Геном гриппа устроен так, что у него все гены существуют отдельно. И когда встречаются два разных штамма вируса, они могут обмениваться своими генами. В итоге одного только гриппа А в мире может существовать 150 вариантов (еще есть вирус гриппа типа В. - Ред.). Плюс внутренние мутации, которые происходят в 30 раз быстрее, чем меняется коронавирус. Поэтому приходится каждый год обновлять вакцины.

А здесь мы каждую мутацию возбудителя ковида встречаем и отмечаем: ох, ах, две мутации, три мутации! В «Омикроне» их несколько десятков, в первый раз такое большое количество определили. При этом о значительном ускользании от иммунной защиты привитых и переболевших на сегодня данных нет.

КСТАТИ

Говоря о различиях в вакцинации от гриппа и коронавируса, нужно учитывать еще и типы прививок, поясняет ученый. В первом случае это так называемые субъединичные антигриппозные вакцины, они в принципе способны давать иммунитет на год-полтора. О точных сроках действия антиковидных прививок мы пока не знаем, но некоторые эксперты считают, что новое поколение вакцин (аденовирусные, как «Спутник» и препарат АстраЗенеки, и мРНК-вакцины, как у Пфайзера и Модерны) способно давать более мощный и стойкий иммунитет.

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