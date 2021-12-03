Глава Минсельхоза РФ назвал Хорватию одним из основных партнеров России в Евросоюзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хорватия находится в числе основных партнеров России среди стран Евросоюза, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Республика Хорватия остается одним из основных партнеров России в ЕС», – сказал глава Минсельхоза журналистам.

По словам Патрушева, основные сферы сотрудничества двух стран – это энергетика, промышленность, наука и образование. Кроме того, отметил он, у Москвы и Загреба есть большой потенциал в торговле агропромышленной продукцией. Товарооборот между Россией и Хорватией возрос с начала года в два раза, сообщил министр.

«Та динамика, которая сегодня присутствует, позволяет сделать вывод о том, что агропромышленный комплекс России интересен для Хорватии, и наоборот, хорватские компании, занимающиеся пищевой и обрабатывающей промышленностью, интересны российскому потребителю. Мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы товарооборот между нашими странами рос», – заявил Патрушев.

Как отметил глава российского Минсельхоза, самыми перспективными направлениями для сотрудничества видятся кондитерская продукция, а также мучные и хлебобулочные изделия. Российская продукция, подчеркнул он, могут конкурировать с аналогами из других стран как по качеству, так и по цене.