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В мире3 декабря 2021 22:33

Bloomberg: Турция продала Украине гораздо больше беспилотников Bayraktar, чем было известно

В будущем, считают журналисты, Киев ожидает новых поставок
Наталья СМИРНОВА
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Контракт между Украиной и Турцией был заключен в 2018 году

Контракт между Украиной и Турцией был заключен в 2018 году

Фото: REUTERS

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных структурах пишет, что Анкара продала Киеву значительно больше беспилотников Bayraktar TB2, чем озвучивалось. В будущем же Украина может ждать новые поставки, считает издание.

Контракт на покупку Украиной турецких беспилотников был заключен в 2019 году. По неофициальным данным, пишет издание, в результате Киев получил шесть ударных беспилотников Bayraktar TB2 с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Они также оснащены системой автоматического взлета и посадки.

Как пишет Bloomberg, речь может идти не о шести, а о нескольких десятках аппаратов, которые были переданы Украине. И еще как минимум 24 беспилотника страна получит в будущем, заявляют журналисты.

Как ранее писал сайт kp.ru, Киев намерен наращивать число турецких ударных беспилотников Bayraktar. Об этом в четверг, 4 ноября, заявил начальник генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шаптала.