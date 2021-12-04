В МЧС России наградили победителей фестиваля «Созвездие мужества». Фото: МЧС России

В минувшую пятницу, 3 декабря, в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».

На протяжении всего года в системе ведомства проводились конкурсы профессионального мастерства, в которых приняли участие тысячи сотрудников министерства из всех российских регионов.

«Созвездие мужества - это преемственность поколений и традиций, это память от Министра к спасателю, это диктатура профессионализма и чествования лучших из лучших, это улыбка МЧС России, это песня ... Наша профессия – «смертию смерть поправ»», - заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, который поблагодарил всех участников конкурса.

В церемонии награждения также приняли участие заместитель полпреда Президента России в СЗФО Олег Логунов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В этом году на церемонии было представлено 18 номинаций. Одну из них, «Лучший спасатель-кинолог МЧС России», получил Святослав Яковлев, спасатель второго класса Казанского поисково-спасательного отряда филиала федерального государственного учреждения «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России».