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Здоровье4 декабря 2021 17:03

Британские ученые считают, что пандемия коронавируса продлится минимум до 2026 года

Эксперты отметили необходимость на протяжении всего этого времени проводить вакцинацию и мониторить данных
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Британские ученые считают, что пандемия коронавируса продлится минимум до 2026 года

Британские ученые считают, что пандемия коронавируса продлится минимум до 2026 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавирусной инфекции продлится в мире по меньшей мере до 2026 года. Такое мнение высказали британские ученые из Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), отметив необходимость на протяжении всего этого времени проводить вакцинацию и мониторить данных.

«SARS-CoV-2 по-прежнему будет представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти следующих лет», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По мнению специалистов, указанный срок может увеличиться, если меры по вакцинации от коронавируса и общему сдерживанию распространения инфекции будут недостаточно эффективными.

Отмечается, что коллективный иммунитет может потребоваться поддерживать ещё на протяжении 10 лет, что означает необходимость вакцинироваться, а также использовать такие меры, как тестирование и изоляцию больных.

Эксперты также заявляют, что в Великобритании, по сравнению с остальной Европой, ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, чего, по их мнению, удалось добиться за счет широкой прививочной кампании.