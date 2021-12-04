В Иране прогремел взрыв рядом с ядерным объектом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 4 декабря, прогремел взрыв в районе города Натанз, расположенном поблизости к ядерному объекту. Об этом со ссылкой на источник

Как передает агентство IRNA, жертв в результате инцидента нет, а сам взрыв не имеет отношения к расположенному поблизости ядерному объекту. Сообщается, что взрыв вызван запуском ракеты системы обороны, которые были выпущены над районом Бадруд недалеко от Натанза для проверки быстрого реагирования на возможную воздушную атаку.

«Час назад один из ракетных комплексов в этом районе был испытан для оценки боевой готовности. Причин для беспокойства нет», - приводит агентство слова командования сил ПВО Натанза.

Напомним, в минувшую среду, 1 декабря, на строительной площадке недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в Мюнхене прогремел взрыв, в результате чего пострадали три человека, один из которых получил тяжелые травмы. Как сообщили в правоохранительных органах, на строительной площадке взорвалась авиабомба времен Второй Мировой войны.