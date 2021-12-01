Три человека пострадали при взрыве бомбы в Мюнхене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 1 декабря, на строительной площадке недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в Мюнхене, федеральная земля Бавария прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщила местная полиция.

«Во время строительных работ в районе Доннерсбергербрюке произошел взрыв. Наши сотрудники уже на месте. Опасная зона оцеплена, за ее пределами угрозы нет», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter правоохранительных органов Мюнхена.

По данным правоохранителей, на строительной площадке взорвалась авиабомба времен Второй Мировой войны, пострадали три человека, один из которых получил тяжелые травмы.

На данный момент территория оцеплена, на месте работают около 50 сотрудников аварийно-спасательных служб, пожарные расчеты, а также правоохранители, которые выясняют обстоятельства случившегося. Движение поездов на главном железнодорожном вокзале города временно остановлено.

Напомним, в октябре снаряд времен Второй Мировой войны взорвался под комбайном в Ростовской области. Боеприпас сдетонировал во время полевых работ. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.