В России мошенники начали использовать фальшивые QR-коды для обмана людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил о том, что мошенники начали использовать фальшивые QR-коды для обмана россиян.

По словам специалиста, преступники используют две схемы, пишут «Известия». В первом случае злоумышленники продают QR-коды, которые ведут на фишинговые страницы, имитирующие официальные ресурсы. Кроме того, мошенники начали продавать реальные коды привитых от коронавирусной инфекции россиян.

Эксперт напомнил, что покупка поддельных сертификатов о вакцинации уголовно наказуема. Покупателю может грозить до одного года лишения свободы.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что мошенники придумали новую схему похищения средств с банковских карт россиян. Сначала аферисты взламывают аккаунт пользователя одной из соцсетей, а затем от его имени рассылают сообщения о том, что он якобы получил денежную компенсацию за вакцинацию. Под этим предлогом злоумышленники выясняют персональные данные банковской карты человека, после чего с нее происходит списание всех средств. Соловьев уточнил, что подобные случаи зафиксировали уже в нескольких регионах центральной части России. По данным фактам возбуждены уголовные дела.