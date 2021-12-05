В Кремле заявили, что договоренностей об очных переговорах Путина и Байдена пока нет

Джо Байден и Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об отсутствии договоренностей об очных переговорах российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

- Пока не договорились еще, — сказал он в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос о том, последует ли очная встреча глав государств после проведения переговоров в онлайн-формате.

При этом он выразил уверенность, что президенты России и Соединенных Штатов смогут обсудить серьезные темы даже по видеосвязи.

Ранее Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, видеозвонка между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Их разговор состоится по защищенным каналам видеосвязи. Готовность к разговору подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. По словам Псаки, помимо прочего, Джо Байден поднимет вопрос ситуации на границе Украины - там, якобы, имеет место «военная активность России», которая беспокоит США.