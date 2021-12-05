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Политика4 декабря 2021 21:50

Белый дом подтвердил проведение видеозвонка Байдена и Путина 7 декабря 2021 года

Президенты обсудят ряд актуальных вопросов, в числе которых и Украина
Наталья СМИРНОВА
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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: REUTERS

Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, видеозвонка между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Их разговор состоится по защищенным каналам видеосвязи.

Готовность к разговору подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее заявление распространил официальный Вашингтон.

"Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы", - говорится в сообщении Псаки.

По ее словам, помимо прочего, Джо Байден поднимет вопрос ситуации на границе Украины - там, якобы, имеет место "военная активность России", которая беспокоит США.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на "долгий разговор" с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств намерены обсудить, в частности, "красные линии" в контексте ситуации на Украине. И, как заранее предупредил Байден, он не приемлет ничьих "красных линий".