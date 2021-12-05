Коронавирус выявлен у девяти россиян, прилетевших из ЮАР

У девяти прилетевших из ЮАР россиян нашли коронавирус.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
В Роспотребнадзоре рассказали о выявлении девяти инфицированных коронавирусом среди россиян, вернувшихся из ЮАР.
«3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии», - говорится в сообщении ведомства.
Так, на самолете, прибывшем из Эфиопии прилетели 58 пассажиров из ЮАР.
«Работу с ними вели специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора и психологическая служба МЧС России», - рассказали в ведомстве.
Пассажиров протестировали на коронавирус в аэропорту и разместили в обсерваторе, где они ежедневно проходят ПЦР-тестирование.
«Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у 9 граждан России, ранее размещённых в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением», - сообщает Роспотребнадзор.
В ведомстве уточнили, что пока не установлено, каким штаммом COVID-19 инфицированы вернувшиеся из ЮАР россияне. Специалисты работают над выяснением этого.
Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях въезда в Россию из ЮАР, где был обнаружен омикрон-вариант коронавируса.