Коронавирус выявлен у девяти россиян, прилетевших из ЮАР

У девяти прилетевших из ЮАР россиян нашли коронавирус. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Роспотребнадзоре рассказали о выявлении девяти инфицированных коронавирусом среди россиян, вернувшихся из ЮАР.

«3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии», - говорится в сообщении ведомства.

Так, на самолете, прибывшем из Эфиопии прилетели 58 пассажиров из ЮАР.

«Работу с ними вели специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора и психологическая служба МЧС России», - рассказали в ведомстве.

Пассажиров протестировали на коронавирус в аэропорту и разместили в обсерваторе, где они ежедневно проходят ПЦР-тестирование.

«Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у 9 граждан России, ранее размещённых в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением», - сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что пока не установлено, каким штаммом COVID-19 инфицированы вернувшиеся из ЮАР россияне. Специалисты работают над выяснением этого.

Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях въезда в Россию из ЮАР, где был обнаружен омикрон-вариант коронавируса.