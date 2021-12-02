Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях въезда в Россию из ЮАР

Анна Попова рассказала, что россиянам, вернувшимся из ЮАР, предстоит пройти двухнедельный карантин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне, вернувшиеся из поездки в ЮАР, должны пройти двухнедельный карантин.

- Сегодня РФ ввела карантин для тех, кто вернулся из ЮАР, на 14 дней. Это несколько сотен человек. У нас нет авиасообщения с ЮАР, нет организованных туристов. Есть только люди, которые самостоятельно приняли решение. Все люди при возвращении будут вынуждены пройти карантин на 14 дней – рассказала Попова в четверг 2 декабря на радио "Комсомольская правда". Интервью транслировал сайт kp.ru.

Анна Попова также дала советы россиянам, как провести новогодние праздники, чтобы минимизировать пандемийные риски. По ее словам, встречать Новый год нужно вакцинированным, дома и желательно на свежем воздухе.

Ранее на kp.ru ведущие медицинские эксперты рассказали, как во время пандемии коронавируса изменилась ситуация с другими болезнями, которые ранее лидировали по смертности.