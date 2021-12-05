Путин: При решении задачи вакцинации Россия идет по пути убеждения

При решении задачи вакцинации Россия идет по пути убеждения, отметил Путин Фото: REUTERS

Российские власти стараются не принуждать, а убеждать население вакцинироваться от коронавирусной инфекции, заявил президент страны Владимир Путин в ходе беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

«Мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой», – сказал глава государства, отметив, что такая политика становиться все более эффективной.

Как сообщил президент, прививку российскими вакцинами от коронавируса получили уже около 200 миллионов человек. Он подчеркнул, что вакцинированных российскими препаратами граждан не нужно ущемлять в правах на передвижение между странами, поскольку вакцина из РФ является одной из самых эффективных и безопасных в мире.

По мнению российского лидера, новые штаммы COVID-19 продолжат циркулировать даже в странах с высоким уровнем иммунизации, и помешать этому сможет только международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин напомнил, что решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным.