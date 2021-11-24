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Здоровье24 ноября 2021 12:31

Путин напомнил, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной

Российский президент подчеркнул, что каждый должен сам принимать решение о необходимости прививки
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Путин заявил, что вакцинация от COVID-19 должна быть исключительно добровольной.

Путин заявил, что вакцинация от COVID-19 должна быть исключительно добровольной.

Фото: REUTERS

Во время совещания с членами правительства в среду, 24 ноября, президент РФ Владимир Путин напомнил, что решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным. По словам российского президента, это касается и несовершеннолетних.

«Вообще в целом я считаю, что прививки должны быть добровольными. Тем более для детей», - сказал Путин.

Также президент РФ рассказал, что он вакцинировался назальным препаратом.

«Ровно через 6 месяцев после вакцинации титры опустились и провел ревакцинацию. А на следующий день мне сделали вторую часть процедуры - порошок назальной формы. Это просто такой же шприц, и просто он набрал порошок, попросил вдохнуть. Попросил 15 минут посидеть. И ничего, никаких ощущений не было», - рассказал он.

Ранее на kp.ru сообщалось, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости превращения противодействия антиваксерам в «охоту на ведьм».