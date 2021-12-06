Наркоконтроль МВД России отмечает свое 30-летие

6 декабря исполняется 30 лет со дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России.

- За последние пять лет Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России расследовано более 390 наркопреступлений, связанных с организацией преступного сообщества (преступной организации). Выявлено свыше 6,7 тысяч фактов контрабанды запрещенных веществ, ликвидировано более 900 подпольных нарколабораторий, - сообщает МВД России.

По данным ведомства на постоянной основе в ГУНК проводится международная антинаркотическая операция "Канал". По ее результатам с 2016 года правоохранительными органами России совместно с коллегами из зарубежных стран предотвращено поступление в незаконный оборот более 74 тонн различных видов наркотиков.

Борцы с наркотиками в 2016–2021 годах приняли участие в разработке 19 законодательных актов России, направленных на совершенствование законодательства. В итоге, 30 декабря 2020 года принят Федеральный закон № 512-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях», которым усилена административная ответственность за пропаганду наркотиков с использованием сети Интернет.