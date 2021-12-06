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Здоровье5 декабря 2021 23:06

Врач рассказал, чем грозит низкое давление

Врач-кардиолог назвал сердечный приступ одним из последствий низкого давления
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Врач рассказал, чем грозит низкое давление

Врач рассказал, чем грозит низкое давление

Фото: Александр ГЛУЗ

Немецкий врач-кардиолог, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер рассказал о последствиях заниженного артериальное.

по его словам, низкое давление менее опасно, чем гипертония, однако даже оно может привести к сердечному приступу. Об этом сообщает издание Focus .

Врач также опроверг утверждение о том, что пониженное давление не влияет на здоровье и защищает кровеносную систему и органы. Швингер объяснил, что пока нет точных данных о доле людей с гипотонией, поскольку она не считается заболеванием.