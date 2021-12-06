Пушков назвал слова главы Минобороны Украины о "миллионах беженцев" попыткой запугать Запад Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о "миллионах беженцев" в случае "вторжения" России.

По его мнению, это всего лишь попытка запугать Запад

- В натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек Альянса Столтенберг это ясно дал понять, - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков также отметил, что в обязанности НАТО не входит защита Украины. Парламентарий считает, что украинская сторона тем самым пытается повлиять на Запад, поскольку других доводов официальному Киеву "явно не хватает".

Напомним, украинский министр Резников сделал заявление о "беженцах" в статье для американских СМИ. По его утверждению, в случае полномасштабного конфликта в Европу хлынут "3-5 миллионов беженцев", что станет "большой проблемой" для Европейского союза.