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В мире6 декабря 2021 14:45

Зеленский за год выполнил три из 30 предвыборных обещаний

В Комитете избирателей Украины подсчитали, что за последний год президент Владимир Зеленский выполнил три из 30 предвыборных обещаний
Мария ПАВЛОВА
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Украинские избиратели подсчитали, сколько данных им обещаний выполнил Владимир Зеленский.

Украинские избиратели подсчитали, сколько данных им обещаний выполнил Владимир Зеленский.

Фото: REUTERS

В течение 2021 года президент Украины Владимир Зеленский выполнил три обещания из своей предвыборной программы. Всего же в ней содержалось 30 пунктов.

Количество выполненных Зеленским обещаний подсчитал Комитет избирателей Украины.

Среди выполненных за 2021 год обещаний Зеленского – создание Бюро экономической безопасности, введение одноразовой «нулевой декларации» для бизнеса, проведение закона о всеукраинском референдуме. Вместе с теми обещаниями, что были выполнены ранее, получается, что президент со дня вступления в должность выполнил девять пунктов из 30 обещанных избирателям.

Как отмечает организация, невыполненными остаются наиболее значимые обещания. Это, в частности, урегулирование конфликта в Донбассе, переход страны на обеспечение собственными энергоресурсами, введение института избираемых народом мировых судей, лишение депутатского мандата за прогулы, повышение зарплаты учителям и медикам, введение ежегодного бесплатного медосмотра, переход к накопительной пенсионной системе и прочие.

В Комитете избирателей отметили, что если Владимир Зеленский будет выполнять по три-четыре обещания ежегодно, ему понадобится еще пять-семь лет, чтобы выполнить свою предвыборную программу до конца.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в офисе Владимира Зеленского не исключают возможность его участия в следующей кампании по выбору президента Украины.