Путин подписал закон, разрешающий бортпроводникам применять против авиадебоширов спецсредства Фото: REUTERS

Экипажам самолетов теперь можно будет применять к авиадебоширам специальные средства сдерживания. Соответствующие изменения в Воздушный кодекс подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщается в документе на портале правой информации, новая норма предусматривает право командира лайнера отдать членам экипажа распоряжение применить спецсредства против «лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна». Принудить авиадебошира успокоиться могут в том числе службы авиационной безопасности.

Список средств сдерживания и порядок действий членов экипажа утвердит правительство страны.

Как писал сайт kp.ru, ранее Государственная дума разрешила экипажам применять спецсредства против авиадебоширов.