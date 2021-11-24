Госдума разрешила экипажам применять спецсредства против авиадебоширов

Экипаж теперь сможет законно применять специальные средства сдерживания против авиадебоширов Фото: REUTERS

Экипажам самолетов в России разрешили применять специальные средства сдерживания против авиадебоширов. Соответствующий законопроект приняла в третьем чтении Государственная дума РФ в среду, 24 ноября.

Закон предусматривает добавление в Воздушный кодекс России нормы, согласно которой командир воздушного судна может поручить членам экипажа принять меры против лиц, которые "создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна".

В число этих мер при необходимости может входить и применение спецсредств. Какие именно специальные средства будет разрешено использовать, определит правительство России. Закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования.

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