Песков назвал сообщения о новых санкциях США против России информационной истерикой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщения о возможном расширении санкций Соединенных Штатов в отношении России не более, чем информационная истерика, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», – цитирует ТАСС пресс-секретаря российского лидера.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 6 декабря, телеканал CNN сообщил, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России, чтобы сдержать планы Москвы по «вторжению» на Украину.

По информации телеканала, ограничения могут быть введены против ближайшего окружения президента России Владимира Путина и энергетических компаний. В качестве более серьезного удара по РФ рассматривается ее отключение от международной платежной системы SWIFT, кроме того, меры могут коснуться внешнего долга России.