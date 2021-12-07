Генассамблея ООН приняла резолюцию России и США против использования IT в преступных целях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию России и Соединенных Штатов против применения информационных технологий (IT) в преступных целях.

Документ приняли без голосования. Его соавторами стали государства, среди которых Франция, Германия, Британия, Япония, Австралия, Южная Корея, ЮАР и другие.

ГА ООН отметила, что считает крайне важным "предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях".

3 ноября текущего года первый комитет Генассамблеи ООН принял на заседании резолюцию РФ и США по безопасности в киберпространстве. В документе отмечается, что в будущем может возникнуть опасность использования информационных и коммуникационных технологий при конфликтах между государствами.

В апреле Россия предложила Америке восстановить диалог для предотвращения киберугроз, а также обменяться гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга.