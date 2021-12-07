Онищенко призвал россиян встретить новогодние праздники в кругу семьи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заслуженный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал граждан встретить новогодние праздники в кругу семьи.

- Пусть люди отдыхают. Если вы привиты, защищены, то чего же отказываться от праздников. Другое дело, что трансформацию надо делать: не пьянки, не гулянки, а общение с родственниками, домашнее, - рассказал эксперт ТАСС.

При этом доктор отметил, что отказываться от участия в новогодних мероприятиях из-за пандемии коронавируса вовсе не обязательно.

Онищенко добавил, что по имеющимся данным, новый штамм ковида "омикрон" менее опасен.

- Вероятнее всего, он в скором времени вытеснит все остальные (штаммы). А хорошо в нем то, что "омикрон" менее опасен. Во всяком случае пока что. На сегодняшний день нет ни одной доказанной смерти именно от него, - отметил эксперт.

Напомним, новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" пока не вызвал ни одной смерти. Однако пока необходимо определить уровень заразности данного варианта вируса. Соответствующую информацию, считают специалисты ВОЗ.