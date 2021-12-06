В ВОЗ заявили, что штамм коронавируса "омикрон" пока не вызвал ни одной смерти Фото: REUTERS

Новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" пока не вызвал ни одной смерти. Однако пока необходимо определить уровень заразности данного варианта вируса. Соответствующую информацию, как сообщает AFP, распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан ответил, что организации потребуется несколько недель, чтобы понять, вызывает ли "омикрон" более тяжелое течение болезни в отличии от других штаммов covid-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала на радио "Комсомольская правда", что в России к настоящему моменту не выявлено ни одного случая заболевания "омикрон"-штаммом коронавируса. По ее словам, это свидетельствует, что защитные меры, принятые российским властями, срабатывают. Также глава ведомства призналась, что "надеется, что коронавирус не навсегда, но – ситуация покажет".