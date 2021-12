Дональд Трамп пишет книгу о работе на посту президента США Фото: REUTERS

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что занимается написанием мемуаров о своем четырехлетнем пребывании на посту президента Соединенных штатов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax TV.

- Да, я пишу книгу... это будет очень сильная вещь, - сказал политик.

Также Трамп отметил, что он надеется на большой интерес со стороны издателей к его будущей книге. При этом 45-президент США не обозначил сроков публикации своих мемуаров, и не указал возможных тем, которые будут изложены в них.

Напомним, Трамп руководил страной в должности президента США в период с 2017 по 2021 год. За свою жизнь республиканец выпустил более десятка книг. Наиболее известная из них считается "Искусство заключать сделки" (The Art of the Deal, 1987), которая была написана в соавторстве с журналистом Тони Шварцем. После выхода издания в свет книга держалась в списке бестселлеров газеты The New York Times более трех месяцев.