Меркель впервые за 11 лет не возглавила список 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель впервые за 11 лет не возглавила список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. Более того, в текущем году политика в этот рейтинг и вовсе не включили.

Первую строчку рейтинга заняла Маккензи Скотт, бывшая жена главы американского онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса. Издание отмечает ее вклад в благотворительность, который составил более чем 8,5 млрд долларов. За ней следует вице-президент США Камала Харрис, которая стала первой женщиной на занимаемой должности. Тройку замыкает президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая до 2019 года возглавляла Международный валютный фонд.

Напомним, новый глава немецкого правительства будет избран уже в среду, 8 декабря. Как ранее сообщала Меркель, после ухода с поста канцлера она не собирается заниматься политикой. По ее словам, первое время будет попеременно «читать и спать».