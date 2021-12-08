Французы напомнили Макрону, как Крым отобрали у России

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Заявление Елисейского дворца о поддержке суверенитета Киева, опубликованное французским изданием Le Figaro, получило много комментариев с негативной оценкой данной позиции президента страны.

В частности, Эммануэлю Макрону напомнили, что до 1954 года Крым был частью России, а вошел в состав Украинской ССР внутри Советского Союза по решению всего одного человека – первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

"Крым был присоединен к Украине Хрущевым в 1954 году, - написал пользователь с никнеймом caouec001. - А до этого он был российским".

Вспомнили французы и про жителей Донбасса, которые страдают из-за невыполнения Украиной Минских соглашений.

"Даже не могут высказаться с симпатией по поводу страданий Донбасса и его жителей", - написал Pas choux.

Не обошли вниманием некоторые комментаторы и недостаточную самостоятельность политики Парижа, иронично предложив Макрону лучше поддержать суверенитет Франции.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине, не признали присоединение Крыма к РФ.