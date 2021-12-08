В России планируют ограничить размер процентной ставки по микрозаймам Фото: Олег УКЛАДОВ

Максимальный размер процентной ставки микрозаймам в России хотят снизить до 0,8%, ограничив полную стоимость кредитов суммой в 292% годовых.

Эксперты считают, что такой шаг приведет к закрытию до четверти игроков рынка.

"Им придется пересматривать стратегию выдачи займа в пользу качества заемщика, что в текущих реалиях сложно будет реализовать, ведь платежеспособному клиенту выгодно кредитоваться в банке", - пояснил независимый финансовый советник Александр Миль в беседе с "Известиями".

При этом отмечается, что снижение ставок может спровоцировать расширение рынка нелегальных кредиторов, работающих "вчерную" и выдающих займы всем желающим.

Напомним, группа депутатов и сенаторов внесла в Государственную думу законопроект о снижении максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним, сообщает RT.

Ранее стало известно, что каждый пятый опрошенный россиянин брал микрокредиты в течение последних трех лет, чаще всего до зарплаты. Еще 46% россиян допустили, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода, передает ФАН.