Собянин пообещал помочь семье погибшего при стрельбе сотрудника московского МФЦ

Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столице окажут помощь погибшего при стрельбе сотрудника МФЦ.

- У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу, — написал градоначальник у себя на странице «Вконтакте».

Напомним, днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице один из посетителей открыл стрельбу. Мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. Сообщалось, что на месте погибли два человека. Позже мэр Москвы Сергей Собянин в «Твиттере» подтвердил эту информацию. Глава города рассказал, что нападавший задержан, и принес соболезнования семьям погибших и раненых. Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Стрелявший будет направлен на психиатрическую экспертизу. По предварительным данным, в момент нападения и задержания мужчина находился в неадекватном состоянии.