Россия и США возобновляют переговорные каналы по урегулированию на Украине

РФ и Соединенные Штаты возобновляют переговорные каналы по урегулированию на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий сообщил, что Россия и Соединенные Штаты Америки возобновляют переговорные каналы по урегулированию на Украине.

- Этот вопрос (подключение США к "нормандскому формату"), он постоянно звучит, в принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев, — цитирует дипломата РИА Новости.

Красницкий добавил, что переговорные каналы по украинскому урегулирование, существовавшие еще во времени президентства Барака Обамы, сейчас возобновляются. Он добавил, что никто из специалистов не может отрицать значимой роли Соединенных Штатов в данном вопросе.

Напомним, 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Обсуждение важных тем прошло по видеосвязи. Главы государств говорили об Украине, "российской угрозе вторжения" на ее территорию, гарантиях для РФ , исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Президент Соединённых Штатов также заявил о готовности поддержать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в рамках минского процесса.