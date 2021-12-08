"Вектор" о симптомах омикрон-штамма коронавируса: "Рога и хвост не вырастают"

Симптомы штамма "омикрон" во многом те же, что и у других варинтов коронавируса Фото: REUTERS

Штамм "омикрон" имеет практически те же симптомы, что и другие версии коронавирусной инфекции, заявил журналистам глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

"Принципиально "омикрон" ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост, - отметил Семенов. - Люди болеют так же, как и стандартной коронавирусной инфекцией".

По его словам, речь идет о таких симптомах как кашель, температура и головная боль.

Также имеются данные о том, что люди легче переносят мутировавшую инфекцию. В частности, до сих пор официально не зафиксировано ни одного летального исхода у пациентов, заразившихся коронавирусом штамма "омикрон".

Как ранее писал сайт kp.ru, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова назвала сильную усталость одним из главных симптомов заражения новым штаммом коронавируса, названным "омикрон". По ее словам, самостоятельно отличить этот симптом от обычного переутомления очень сложно.