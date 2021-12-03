Эндокринолог назвала сильную усталость одним из главных симптомов "омикрон"-штамма

Больной не сможет самостоятельно отличить обычную усталость от вызванной новым штаммом коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова назвала сильную усталость одним из главных симптомов заражения новым штаммом коронавируса, названным "омикрон". По ее словам, самостоятельно отличить этот симптом от обычного переутомления очень сложно.

Как отметила Павлова, пациент не сможет самостоятельно понять, вызвана его усталость коронавирусом или чем-то другим. Для этого нужно обратиться к специалисту за консультацией.

"Он должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания", — пояснила Павлова.

Она отметила, что усталость при коронавирусе вызвана целым рядом причин, среди которых серьезные изменения в работе иммунной системы, головного мозга и нервной системы, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый "омикрон"-штамм коронавируса может быть более агрессивным в силу своих мутаций. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.