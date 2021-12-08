Через год в России может появиться 10 наименований вакцин от коронавируса

В России через год может появиться десять наименований вакцин от коронавируса. Фото: REUTERS

В России уже через год количество наименований отечественных вакцин от COVID-19 может достигнуть десяти. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Эксперт уточнил, что это количество может быть достигнуто с учетом разработок частных компаний.

«Этот очень сильный вызов, приведет к тому, что, если мы будем с вами разговаривать через год, у нас будет уже не три, а, наверное, с десяток российских вакцин разного типа, разной методики бустерного применения. Целый ряд частных компаний сегодня их разрабатывает, поэтому мы думаем, что здесь будет большое разнообразие решений», - цитирует Пескова ТАСС.

Анонсируя заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое пройдет в середине декабря, Дмитрий Песков рассказал, что на нем будет показан персональный медицинский помощник, который позволит за счет обработки данных с фитнес-браслетов анализировать процесс восстановления людей, переболевших ковидом. В случае ухудшения состояния человека устройство сможет подать сигнал.

«Сейчас определяются первые 6 пилотных регионов. Мы надеемся, что уже в начале следующего года будет запись первых добровольцев для того, чтобы через в том числе программы страховых компаний начать пользоваться этими персональными медицинскими помощниками», - сказал спецпредставитель президента.

Ранее в НИИ «Вектор» сообщили, что симптомы омикрон-штамма коронавируса мало отличаются от симптомов заболевания, вызванного другими вариантами COVID-19.

Также на kp.ru сообщалось, что вирусолог Петр Чумаков рассказал о возможности омикрон-штамма превратиться в природную вакцину от коронавируса.