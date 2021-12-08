Pfizer сообщила, что для нейтрализации «омикрона» нужно три дозы вакцины

Двух доз вакцин может быть недостаточно для защиты от штамма "омикрон", сообщили в Pfizer. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для нейтрализации омикрон-штамма коронавируса может понадобиться три дозы вакцины Pfizer/Biontech, сообщается на сайте компании.

«Предварительные данные показывают, что третья доза формирует уровень нейтрализующих антител к омикрон-варианту, сравнимый с тем, что образуется после двух доз против других вариантов, которые имели место до него», - говорится в сообщении, опубликованном в среду 8 декабря.

При вакцинации только двумя дозами эффективность оказывается существенно ниже, уточнили в компании.

«Это означает, что две дозы BNT162b2 не обеспечивают достаточной защиты от заражения омикрон-штаммом», - отмечается в сообщении.

В то же время в компании отмечают, что люди, получившие две дозы вакцины, могут быть защищены от тяжелого течения коронавируса.

Ранее эксперт Роспотребнадзора рассказал kp.ru, чего стоит ожидать от омикрон-варианта коронавирусной инфекции, который уже проник в Россию.