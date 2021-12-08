Экс-совладелец «Рив Гоша» и «Юлмарта» Август Мейер задержан по подозрению в хищении более 2 миллиардов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший совладелец сети магазинов парфюмерии «Рив Гош» и онлайн-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении 2,3 миллиарда рублей у «Сбербанка». Вместе с ним задержана его супруга Инна Мейер.

По информации «Коммерсанта», эта сумма была получена «Юлмартом» от банка в виде кредитов на развитие бизнеса. В настоящее время супругов допрашивают следователи. Вероятно, в ближайшее время фигуранты могут перейти стать обвиняемыми по делу о хищении, отмечается в сообщении.

Напомним, в 2017 году другого совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве с кредитами «Сбербанка».

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Сбербанка» к «Юлмарту» о взыскании около 1 миллиарда рублей. Эта сумма – задолженност по кредиту, открытому интернет-ритейлеру в марте 2016 года.