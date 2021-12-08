Депутаты предложили обеспечить инвалидам возможность заряжать коляски с электроприводом в общественных местах

Депутаты предложили обеспечить инвалидам возможность подзаряжать коляски с электроприводом в общественных местах. Фото: Раиса ЮДИНА

Обеспечить инвалидам-колясочникам возможность подзаряжать коляски в общественных местах предлагают депутаты Михаил Терентьев и Екатерина Стенякина. Они направили соответствующее обращение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и главе Минпромторга России Денису Мантурову.

Депутаты предлагают не только предоставлять доступ к подзарядке электропроводных колясок для инвалидов в общественных местах, но и создавать специализированные площадки для зарядки колясок.

«На мой взгляд, такие поправки помогут хоть как-то изменить ситуацию к лучшему на данном этапе. А в дальнейшем, безусловно, необходимо вносить соответствующие изменения в федеральные законодательные акты», - цитирует Стенякину ТАСС.

Поводом к вынесению такого предложения послужило обращение к Екатерине Стенякиной жительницы Новочеркасска. Женщине, которая передвигается на инвалидной коляске с электроприводом, в торговом центре отказали в просьбе подзарядить коляску от розетки, и она оказалась в беспомощном положении.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Ижевске запущена прокурорская проверка жалобы и сообщений в социальных сетях об отказе одного из городских кафе обслуживать девочку-инвалида на коляске.