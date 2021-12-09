В Госдуме предложили работодателям проводить лекции для сотрудников о пользе вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил работодателям организовывать для сотрудников лекции о пользе вакцинации. Парламентарий уверен, что если специалисты будут развенчивать мифы о данной процедуре и доказывать ее плюсы, то россияне активнее будут выбирать данный способ защиты от болезни.

Пока вакцинация – это единственный способ противостоять коронавирусной инфекции. Но многие граждане до сих пор тянут с прохождением этой процедуры. Объяснения самые разные, часто не имеющие ничего общего с реальными фактами.

Депутат полагает, что подобные взгляды у людей формируются из-за «дефицита информации и недостатка понимания устройства современной науки и медицины». В связи с этим целесообразно обязать работодателей организовывать просветительские лекции на рабочих местах.

С предложением ввести такие обязанности для организаций, депутат обратился к главе министра труда и социальной защиты Антону Котякову.

- Прошу вас рассмотреть идею о рекомендации всем российским работодателям устраивать публичные лекции в своих трудовых коллективах медицинских и научных работников по теме развенчивания мифов относительно прививки против коронавируса, а также пользы добровольной вакцинации, - цитирует RT письмо Виталия Милонова.

Этой зимой врачи предупреждают не только об опасности коронавируса, но и заболеваемость гриппом тоже растет.

В прошлом году заболеваемость гриппом была на рекордно низком уровне, болезнь вытеснил COVID-19, но в этом году такое не повторится. Показатели заражения уже вернулись на допандемийный уровень. Об этом «Известиям» заявили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Почти 60 миллионов россиян вакцинировались от гриппа, передает ОТР. Это более 40% от всего населения страны. При этом эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах.