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Политика9 декабря 2021 5:58

Захарова: США признали, что "Саммит за демократию" будет обслуживать интересы американцев

Официальны представитель МИД заявила, что впервые за много лет Вашингтон "назвал вещи своими именами"
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты признали, что созданный ими "Саммит демократий" будет работать в интересах Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, это признание сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который заявил, что "нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое", а американцы активно создают новые альянсы, которые будут работать в их интересах.

"Ровно то, о чем мы говорим уже года три: Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила, что американцами "впервые за много лет вещи названы своими словами", хотя заявление Салливана можно оценивать как "циничное" и "хладнокровное", уточнила Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, послы России и Китая в Вашингтоне выступили с совместным заявлением, которое было опубликовано в издании National Interest. В статье они раскритиковали идею "Саммита за демократию", который пройдет в декабре 2021 года по инициативе США.

Как считают дипломаты, саммит вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые "разделительные линии". Главы дипмиссий также призвали остальные страны отказаться от критики соседей и вместо этого обратить внимание на том, чтобы хорошо вести дела внутри своего государства.