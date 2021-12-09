Россиянка оказалась владелицей самого быстрорастущего состояния в мире

Татьяна Бакальчук Фото: Instagram.com

Основательница и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала лидером среди всех миллиардеров мира по приросту состояния в текущем году.

Как передает Forbes, состояние российской миллиардерши взлетело более чем на 1000%, и по данному показателю она обогнала всех. Бакальчук находится на 165 месте среди богатейших людей планеты с капиталом в 13 млрд. В российском рейтинге гендиректор Wildberries занимает 13 строчку. В прошлогоднем рейтинге она была только на 93 позиции с 1 млрд долларов.

В российский рейтинг также попал создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, увеличивший свое состояние с 3,4 млрд долларов в прошлом году до 17,2 млрд долларов в 2021 году.

По данным издания, Россия заняла третье место в списке стран с самыми большими доходами среди бизнесменов, чье состояние за год в общем выросло на 145 млрд долларов (+30%). Больше всех заработали американские предприниматели, чье состояние увеличилось на 945 млрд долларов (+23%). Второе место заняла Индия, где суммарное состояние выросло на 210 млрд долларов (+41%).

Ранее сайт kp.ru, рассказал, что известно о самой богатой женщине России Татьяне Бакальчук.