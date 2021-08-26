Основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук стала номером один в списке богатейших российских женщин . Фото: Виктория Виатрис/ТАСС

Еще пару лет назад о самой богатой женщине России не было известно почти ничего. Журналистам удавалось найти редкие фото и обрывки фраз. Общаться с прессой Татьяна Бакальчук не хотела категорически. Как говорится, «деньги любят тишину». В 2019 году она наконец вышла из тени. Публичности потребовал растущий размер бизнеса.

В прошлом году стоимость интернет-ритейлера Wildberries авторитетный журнал Forbes оценил в $1,4 млрд. И даже с таким скромным показателем Бакальчук стала номером один в списке богатейших российских женщин. А в этом году ушла в отрыв. Сейчас Forbes оценивает ее состояние на порядок больше – в $13,1 млрд. До первой десятки сырьевых олигархов с $20-30 млрд ей пока не близко. Но ее капитал уже сопоставим с тем, что принадлежит богатейшему холостяку страны Михаилу Прохорова или владельцу Альфа-Банка Михаилу Фридману.

Татьяне Бакальчук 45 лет. Делать бизнес она начала не в 90-х, а в середине 2000-х. И не на залоговых аукционах, а в декрете. Первые вложения составили 700 долларов. На эти деньги Татьяна с мужем создали интернет-магазин и стали торговать одеждой из европейских каталогов. Посылки сами отвозили на почту. Постепенно ассортимент расширялся. Там появилась не только одежда, но и другие товары.

Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук на церемонии вручения второй ежегодной премии GQ Super Women. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Опередить конкурентов (а интернет-магазины тогда создавал каждый второй) позволили правильно и вовремя принятые решения. Компания раньше остальных сделала бесплатную доставку, пошла в регионы, стала давать супер-скидки, сформировала сеть пунктов выдачи и примерки, разрешила поставщикам самим выкладывать товары на маркетплейс и ввела комиссионный принцип работы. В итоге сейчас Wildberries – крупнейший интернет-ритейлер страны. Его доля на рынке онлайн-торговли составляет 14%. Вдвое больше ближайшего конкурента.

Во всех немногочисленных интервью Татьяна говорит, что они ведут бизнес вместе с мужем Владиславом. Он по образованию физик-математик, но с начала 2000-х тоже занимался бизнесом. В частности, организовал компанию, которая занималась предоставлением услуг интернета. Но со временем супруг полностью переключился на развитие Wildberries. Видимо, супруги посчитали эту нишу более перспективной. И не прогадали.

- У него сильная сторона – аналитика, у меня – эмпатия, я очень хорошо чувствую людей, - рассказала Татьяна в интервью Forbes.

По ее словам, именно партнерство с мужем сделало их компанию сильной. Многие решения были идеями Владислава. В итоге они смогли обойтись без инвестиций со стороны. Росли только на собственные средства и банковские кредиты. Сейчас 100% компании принадлежит супругам. При этом лицом компании остается Татьяна.

- Мы оба интроверты и не стремимся к публичности. Владислав ее не любит еще больше, чем я. Поэтому мероприятия, интервью и конференции - это теперь обязательная часть моей работы, - рассказывает предпринимательница.

У Татьяны и Владислава четверо детей. По ее словам, бывали периоды, когда те не видели родителей по несколько недель, а воспитанием занимались старшие родственники. Сейчас, когда бизнес-процессы в компании выстроены, выделять время на семью получается лучше. Но Бакальчуки останавливаться не собираются. Конкуренты давят со всех сторон, включая таких сильных игроков как Яндекс и Сбер. Да и потенциал роста рынка, как показала пандемия, еще огромный. Компания начала международную экспансию – в надежде хотя бы чуть-чуть приблизиться к лидеру гонки миллиардеров, главе глобального интернет-магазина Amazon Джефа Безоса (состояние – $200 млрд).

- Когда я вижу масштабы его бизнеса, то понимаю, что мы практически никто, - рассказывает Татьяна.

И вот немного о масштабах. Каждый день на Wildberries оформляют 1,5 млн заказов, на складах лежит 140 млн товаров, с маркетплейсом работают 234 тыс. поставщиков, во всех регионах страны открыты 120 тысяч пунктов выдачи заказов, выручка компании только за первые шесть месяцев этого года составила 300 млрд рублей.

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