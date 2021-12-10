Оперштаб назвал регионы-лидеры по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу

Севастополь находится в лидерах по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Севастополь по-прежнему находится в лидерах среди российских регионов по уровню коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Там он достиг уже 83,7%, рассказала журналистам заместитель правительства страны Татьяна Голикова.

По ее словам, уровень коллективного выше 72% в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Москве и Московской области.

Напомним, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 55,7%. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 67 260 355 раз, первый компонент вакцины был введен 74 189 385 раз.

Как писал сайт kp.ru, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса в России растут, и это является хорошим прогностическим признаком. По ее словам, существующие и прогнозируемые мутации вируса несущественно влияют на эффективность российских вакцин от COVID-19.