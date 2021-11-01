Попова назвала растущие темпы вакцинации от коронавирусом хорошим признаком

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России растут, что является хорошим прогностическим признаком. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, но напомнила, что для победы над вирусом необходимо достичь 80% коллективного иммунитета среди взрослого населения.

«Вирус несколько меняется, и поэтому стало совершенно очевидно, что этот уровень должен быть не меньше 80% взрослого населения в каждой стране и в нашей тоже. Вот эта цифра, которую нам надо достичь, достичь ее можно в первую очередь прививками, что, собственно, сегодня и происходит. Темпы вакцинации растут, и это хороший прогностический признак», - сказала глава ведомства.

Попова также заявила, что существующие и прогнозируемые мутации коронавируса несущественно влияют на эффективность российских вакцин от COVID-19.

Напомним, глава Роспотребнадзора также сообщила, что в больницах России на сегодняшний день практически нет привитых от коронавирусной инфекции пациентов с тяжелым течением заболевания, а доля заболевших COVID-19 россиян после полного курса вакцинации составляет от 2% до 5%.