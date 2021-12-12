Зеленский поручил уволить замглавы МВД Украины после инцидента в Донбассе

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу МВД страны Дениса Монастырского уволить заместителя руководителя ведомства Александра Гогилашвили.

Ранее на Youtube появилось видео с человеком, похожим на Гогилашвили. В подписи к ролику утверждалось, что человек отказался сразу остановиться на блокпосте и отказался выполнять требования сотрудника правоохранительных органов. После этого он угрожал полицейским и лез в драку.

- По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем, — написал Зеленский у себя в Telegram.

Он подчеркнул, что вне зависимости от должности люди должны корректно вести себя с полицией.

Напомним, Владимир Зеленский не исключает, что может быть проведен референдум по Донбассу. По словам главы государства, для прямого обсуждения вопросов Донбасса с президентом России Владимиром Путиным может появиться отдельный формат переговоров. Эта идея имеет поддержку со стороны европейских стран и Соединенных Штатов, сообщил он.