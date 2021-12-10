Зеленский допустил референдум по Донбассу Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что может быть проведен референдум по Донбассу.

«Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», – сказал украинский лидер в интервью телеканалу «1+1».

По словам Зеленского, для прямого обсуждения вопросов Донбасса с президентом России Владимиром Путиным может появиться отдельный формат переговоров. Эта идея имеет поддержку со стороны европейских стран и Соединенных Штатов, сообщил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что не согласится с заморозкой конфликта в Донбассе.

Между тем в США сообщили, что Вашингтон может оказать давление на Киев в вопросах, связанных с автономностью республик Донбасса: Байден хочет более активно участвовать в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и может побудить Киев принять какие-то реальные действия в этом направлении.