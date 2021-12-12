Путин поблагодарил россиян за поддержку усилий по сохранению и развитию страны

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил благодарность россиянам за поддержку предпринимаемых усилий по сохранению и развитию страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в документальном фильме "Россия. Новейшая история", который показали на канале "Россия 1".

"Если бы не было поддержки народа, этого бы не удалось. И я за это очень благодарен людям, - подчеркнул российский лидер. - Подавляющее большинство граждан России меня поддержало в тех усилиях, которые были предприняты и по сохранению, и по стабилизации ситуации, и по развитию".

По его словам, иногда приходится принимать сложные решения. Однако если есть полная убежденность в своей правоте и в том, что это на благо России, решения в конечном итоге оказываются верными и приносят свои плоды.

Как ранее писал сайт kp.ru, в том же документальном фильме Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы Россия утратила значительную часть суверенитета. По его словам, на тот момент существовало множество рычагов давления на страну, которая была ослаблена после развала Советского Союза.