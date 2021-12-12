Путин рассказал, что Россия утратила часть суверенитета в 90-е годы

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В 1990-е годы Россия утратила значительную часть суверенитета, рассказал президент России Владимир Путин в документальном фильме "Россия. Новейшая история", который показали на канале "Россия 1".

По его словам, на тот момент существовало множество рычагов давления на страну, которая была ослаблена после развала Советского Союза. Россия была зависима от "финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических", уточнил Путин.

"В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", - заключил российский лидер.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин заявил, что ситуацию в России в 1990-е годы можно охарактеризовать как гражданскую войну. По его словам, в Европе все были уверены, что развал страны продолжится.