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Наука13 декабря 2021 1:35

Россия предложила проект "биобезопасность" для борьбы с вирусами, возникающими из-за таяния вечной мерзлоты

Источник:kp.ru
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Потепление в северных широтах опасно, поскольку это грозит пробуждением вирусов, которые до этого были скрыты под слоем мерзлоты. Москва предложила проект совместной борьбы с этой угрозой. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.

- Есть определённый риск оживления старых вирусов и бактерий... России инициировала в рамках Арктического Совета проект "биобезопасность", - сказал Корчунов в эфире телеканала "Звезда".

Также он добавил, что миру и ученым нужно заниматься ранним предупреждением и быть готовыми к тому, чтобы своевременно отражать такие опасности.