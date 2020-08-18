Таяние ледников в Гренландии прошло "точку невозврата", заявили ученые

Таяние ледников уже не повернуть вспять в Гренландии, считают ученые Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые заявили, что ледниковый покров в Гренландии растаял до "точки невозврата" и теперь, чтобы человечество не делало, как бы не пыталось остановить процесс глобального потепления, ледники обречены.

В исследовании в журнале Nature сказано, что тающие ледники Гренландии в конечном счете попадают в океан, и это основной источник глобального повышения уровня воды, речь идет о 280 миллиардах метрических тонн тающего льда каждый год.

- Даже если мы вернемся к климату, который был больше похож на тот, что был у нас 20 или 30 лет назад, мы все равно довольно быстро теряем эту ледяную массу, - сказал соавтор статьи Ян Ховат, профессор Государственного университета Огайо.

Ученые дают прогноз, чем этот процесс может закончиться. Пока вода в море прибывает незаметно для многих, всего на 1 миллиметр каждый год. Но к концу века уровень воды может увеличиться на 3 фута (больше 91 сантиметра), затопив прибрежные зоны и пляжи.

- Это скорее лестница, по которой мы упали с первой ступеньки ( имеет ввиду таяние ледников именно в Гренландии), но есть еще много ступеней, чтобы скатиться в яму,- сказал Ховат.